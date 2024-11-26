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Afyonkarahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışları nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı köylerde yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. 9 ilçede 41 köyde kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürmekte.

Afyonkarahisar'da ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafta sonu aniden bastıran kar yağışı sonrası İl Özel idaresi ekipleri rakımı yüksek bölgelerdeki köylerde yolların kapanmaması için yoğun uğraş verdi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi kar ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İl genelinde etkisini gösteren kar yağışları sonucu, İscehisar, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa, Emirdağ, Çay, Çobanlar, Bolvadin, Şuhut olmak üzere 9 ilçemizin yüksek rakımlı 41 köyünde, İl Özel İdaremize ait 18 iş makinası ve 25 personel ile kar temizleme ve yol açma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İhtiyaç halinde 95 araç, iş makinası ve 105 personelimiz ise hazır bekletildiği kaydedildi. Zor şartlar altında görevini özveriyle yapan tüm personelimize teşekkür ederiz" denildi.

Afyonkarahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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