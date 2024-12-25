Afyonkarahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yağan kar yağışı sonrası harekete geçen İl Özel İdaresine bağlı ekipler ve güvenlik güçlerinin yolların açık kalması için yoğun uğraş veriyor.

Meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağışı kent genelinde dün akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Dinar ilçesine bağlı 20'ye yakın köy ve beldede etkisini gösterdi. Meteorolojinin uyarılarını dikkat alan Dinar İlçe Özel İdaresi Köylere Hizmete Götürme Birliği ekipleri yağışla birlikte karla mücadele çalışmalarına başladı. Yağışın etkisini gösterdiği bölgelerde polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak trafiğin açık kalması için yoğun mesai harcadı. Alınan bilgilerde bölgede kapalı yol olmadığı ve ekipleri iş makineleri ile sürekli yollarda küreme çalışması yaptığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR