Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı - Haberler

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Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı bir hafta aradan sonra tekrar başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı bir hafta aradan sonra tekrar başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte yaklaşık bir haftadır yağmayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Mart ayının oldukça soğuk geçtiği Afyonkarahisar'da vatandaşlar karlı bir güne uyandı. Meteoroloji tarafından sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyredeceği ve hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. Kar yağışının yarına kadar devam edeceği kentte hafta sonunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, kar, Yerel, Haberler

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