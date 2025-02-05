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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi
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Afyonkarahisar'da dün akşam başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları eksi derecelere kadar düştü. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kar kalınlığı artış gösterdi.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da eksi derecelere kadar düştü.

Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Yağış gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışı sadece kent merkezinde değil aynı zamanda ilçelerde de etkisini gösterdi. Sultandağı ilçesinde yağışla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Şuhut ilçesinde yağan kar yağışı sonrası ise ilçe dron ile havadan görüntülendi.

Yağışla birlikte kent genelinde hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde azaldı. Meteorolojik verilere göre, sıcaklığın eksi 5 ile 1 derece arasında olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre kentte ayrıca yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi rahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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