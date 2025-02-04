Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı

Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlarken, yağış kent merkeziyle birlikte ilçelerde etkisini gösterdi.

Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte beklenen yağış akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başladı. İlerleyen saatlerde ise yağış yerini kara bıraktı. Kar yağışı kent merkeziyle birlikte Şuhut ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede etkili oldu. Meteorolojiden alınan verilere göre yağışın sabaha kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR