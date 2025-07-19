Afyonkarahisar'da Kamu Yatırımları İçin Koordinasyon Toplantısı

Afyonkarahisar'da Kamu Yatırımları İçin Koordinasyon Toplantısı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kamu yatırımlarının etkin yürütülmesi ve proje sorunlarının çözümü amacıyla yapıldı. Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın başkanlık ettiği toplantıda, kurumlar arası iş birliği artırıldı ve projelerin durumu değerlendirildi.

Afyonkarahisar'da yürütülen kamu yatırımları ile devam eden projelerin etkin ve uyumlu şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında düzenlenen toplantıya il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurumlar arası iş birliğini artırmak ve yatırımlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacı taşıyan toplantıda, devam eden projelerin son durumu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönem planlanan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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