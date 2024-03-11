Afyonkarahisar'da Kadınlara İklim Değişikliği ve Tarım Eğitimi Verildi
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki kadınlara iklim değişikliği, tarım ve güvenilir gıda konularında eğitim verdi. Işıklar Beldesi Mimar Sinan Camisi Kur'an Kursu ve Çıkrık Kasabası Kur'an Kursu'nda 59 kadın kursiyere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, iklim değişikliği, tarım ve güvenilir gıda konularında bilinçli çiftçilik anlatıldı.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki kadınlara iklim değişikliği, tarım, güvenilir gıda konularında eğitim verildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Işıklar Beldesi Mimar Sinan Camisi Kur'an Kursu ve Çıkrık Kasabası Kur'an Kursu'nda 59 kadın kursiyere yönelik eğitim verildi. Eğitim çalışmasında kursiyerlere ' İklim Değişikliği, Tarım, Güvenilir Gıda' konusunda eğitim verilerek, bilinçli çiftçilik anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR