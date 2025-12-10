Kadın çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarımın İsimsiz Kahramanları" isimli proje çerçevesinde kadın çiftçilere yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Eğitim çalışmasıyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada eğitim toplantılarının verimli geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Kadın Çiftçi Eğitim Programı Sülün ve Çayırbağ beldelerinde gerçekleştirilmiştir. Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Sülün Yeni Camii ve Çayırbağ Ali Baba Kur'an Kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere müdürlüğümüzde görevli personeller tarafından 'Güvenilir Gıda, Tarım Sigortaları, Küresel İklim Değişikliği' ve benzeri konularda bilgilendirme ve eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR