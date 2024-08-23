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Afyonkarahisar'da kaçak hırsız çatı katında yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs, çatı katında saklandığı sırada jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da kaçak hırsız çatı katında yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın yaptığı eş zamanlı operasyonda saklandığı çatı katında yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.E. İsimli şahıs, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden toplamda 3 farklı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Afyonkarahisar Işıklar beldesinde bulunan amcasına ait evin çatı katında saklandığı esnada ekipler tarafından yapılan baskın ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma 3-sayfa 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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