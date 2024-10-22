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Afyonkarahisar'da Jandarma ve Polislere Kaçak Hayvan Eğitimi

Afyonkarahisar'da Jandarma ve Polislere Kaçak Hayvan Eğitimi
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Afyonkarahisar'da jandarma ve polis ekiplerine kaçak hayvan hareketliliğinin önlenmesi amacıyla eğitim verildi. Eğitimlerinde 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi' kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma ve polislere kaçak hayvan hareketliliğinin önlenmesi noktasında eğitim verildi.

Eğitim çalışması Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Çok sayıda emniyet ve jandarma personelinin katıldığı çalışmada 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi' çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışması sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri konusunda bilgilendirme yapılarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli koordinasyon toplantısı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Polis

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