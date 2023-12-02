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Afyonkarahisar'da Jandarma, Engelliler Günü Programı Düzenledi

2 Aralık 2023 12:35 Son Güncelleme: 12:37 Abone Ol

Afyonkarahisar'da jandarma personeli tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kentteki farklı sivil toplum kuruluşlarından 17 engelli ve ailesi, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan'ın misafirleriyle yakından ilgilendiği programda, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verildi.