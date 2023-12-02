Afyonkarahisar'da Jandarma, Engelliler Günü Programı Düzenledi
Afyonkarahisar'da jandarma personeli tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kentteki farklı sivil toplum kuruluşlarından 17 engelli ve ailesi, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan'ın misafirleriyle yakından ilgilendiği programda, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
Afyonkarahisar'da jandarma personeli tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kentteki farklı sivil toplum kuruluşlarından 17 engelli ve ailesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan'ın misafirleriyle yakından ilgilendiği programda, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR