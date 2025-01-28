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Afyonkarahisar'da İthal Besilik Büyükbaş Hayvanların Tespiti İçin Çalışma Başlatıldı

Afyonkarahisar'da İthal Besilik Büyükbaş Hayvanların Tespiti İçin Çalışma Başlatıldı
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Afyonkarahisar'da ithal besilik büyükbaş hayvanların tespiti ve hastalıklarının önlenmesi amacıyla Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 40 adet hayvan üzerinde kan alım işlemleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da ithal besilik büyükbaş hayvanların tespiti ve hastalıklarının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 40 adet ithal besilik büyükbaş hayvanların tespit ve hastalıklar yönünden kan alım işlemleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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