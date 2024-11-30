Afyonkarahisar'da İtfaiye, Yavru Kediyi Kurtardı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın altındaki traversine giren yavru Kedi, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde soğuk havalar sokak hayvanlarının hayatını olumsuz etkiledi. İlçede meydana gelen bir olay ise sokak hayvanlarının ısınarak, hayatta kalmak için nasıl bir mücadele verdiklerini gözler önüne serdi. İlçede yaşanan ilginç olayda, Murat S., aracına bindiğinde aracın altından kedi sesi geldiğini fark etti. Ardından aracın altına bakan ancak bir şey göremeyen Murat S., bu defa itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sesin aracın travers diye bilinen tabanındaki kapalı bölgesinden geldiğini fark etti. Ekipler sonrasında aracı itfaiye müdürlüğüne götürerek kanal diye tabir edilen bölmeye çekti. Ekipler burada levye ve ışık yardımıyla yavru kediyi girdiği traversin içerisinden çıkardı. Yavru kedi dışarı çıkar çıkmaz ise korku ve panikten dolayı kaçarak gözlerden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR