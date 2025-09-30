Afyonkarahisar'da İSG ve Özel Öğretim Personeline Teşekkür Belgesi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Özel Öğretim Bürosu personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum çalışmalarına sundukları katkılardan dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Özel Öğretim Bürosu personeline teşekkür belgesi verdi. Programda konuşan Sünnetci, "Eğitim camiamızda görev yapan tüm personelimiz, özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin daha güvenli, düzenli ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasına katkı sağlıyor. İSG ve Özel Öğretim birimlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız da bu noktada çok kıymetli işlere imza atıyorlar. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR