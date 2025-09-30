Haberler

Afyonkarahisar'da İSG ve Özel Öğretim Personeline Teşekkür Belgesi

Afyonkarahisar'da İSG ve Özel Öğretim Personeline Teşekkür Belgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Özel Öğretim Bürosu personeline teşekkür belgesi takdim etti. Sünnetci, çalışanların eğitim ortamının kalitesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Özel Öğretim Bürosu personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum çalışmalarına sundukları katkılardan dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Özel Öğretim Bürosu personeline teşekkür belgesi verdi. Programda konuşan Sünnetci, "Eğitim camiamızda görev yapan tüm personelimiz, özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin daha güvenli, düzenli ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasına katkı sağlıyor. İSG ve Özel Öğretim birimlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız da bu noktada çok kıymetli işlere imza atıyorlar. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 238 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Protestolar ülkeyi kaosa sürükledi! Cumhurbaşkanı kabineyi feshetti

Yüzlerce kişi soluğu sokakta aldı, protestolar hükümet devirdi
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.