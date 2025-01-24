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Afyonkarahisar'da İlk Kadın Muhtar Göreve Başladı

Afyonkarahisar'da İlk Kadın Muhtar Göreve Başladı
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Kansere yenik düşen muhtarın eşi Selma Peynirci, Şuhut ilçesinin ilk kadın muhtarı olarak göreve başladı. 224 seçmenin bulunduğu mahallede yapılan seçimde 101 oy alarak muhtar seçildi.

Afyonkarahisar'da kansere yenik düşerek hayatını kaybeden muhtar yerine seçilen karısı mazbatasını alarak göreve başlarken, Selma Peynirci isimli muhtar aynı zamanda Şuhut ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu.

Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Fehmi Metin Peynirci geçtiğimiz haftalarda kansere yeni düşerek vefat etti. Peynirci'nin vefatı sonrası İlçe Seçim Kurulu kararıyla mahalleli yeni muhtarını seçmek için geçtiğimiz hafta sonu sandık başına gitti. 224 seçmenin bulunduğu mahallede 4 muhtar adayı yarışırken, Peynirci yapılan oylama sonrası rakiplerinden arasından sıyrılarak aldığı 101 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Kansere yenik düşen kocasının yerine seçilen Peynirci İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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