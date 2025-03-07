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Afyonkarahisar'da İftar Sofraları Kuruldu

Afyonkarahisar'da İftar Sofraları Kuruldu
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile işbirliğiyle kurulan iftar çadırlarında ücretsiz yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından verilen iftarda vatandaşlara yemek dağıttı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliği'nin ortaklığı ile kentin farklı noktalarında kurulan iftar çadırlarında vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği dağıtılıyor. Dağıtım yerlerinin başında gelen Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'nde gerçekleştirilen yemek dağıtımına katılan Vali Yiğitbaşı, vatandaşlara yemek ikramını elleriyle yaptı. Etkinliğin ardından valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan iftar sofralarında, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mübarek Ramazan ayının manevi havasını soluduğumuz bu güzel akşamda, bir arada olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın değerini bir kez daha idrak ettik.

Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, sofralarımız bereketli, gönüllerimiz huzurlu olsun" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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