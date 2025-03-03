Afyonkarahisar'da İftar Sofraları Birleştiriyor
Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla Afyonkarahisar'da Valilik ve hayırseverlerin iş birliğiyle hayata geçirilen iftar sofraları, kentin tarihi dokusuyla huzur sunuyor. İftar çadırlarında bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve dayanışma ruhunu yaşıyor.
Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın sıcaklığını hissettiren iftar sofraları Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle 3 ayrı noktada misafirlerini ağırlamaya başladı.
Tarihi dokusuyla manevi huzuru pekiştiren Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Cami bahçesindeki iftar çadırı, bir araya gelen vatandaşların dualarıyla yankılanırken iftar yemekleri kenttin üniversitelerin yemekhanelerde de verilmeye başlandı. Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhu, iftar sofralarında gönülleri birleştirmeye devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR