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Afyonkarahisar'da İçerik Üreticileriyle Tanıtım Buluşması

Afyonkarahisar'da İçerik Üreticileriyle Tanıtım Buluşması
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelerek şehrin dijital tanıtımını güçlendirmek için iş birliklerini değerlendirdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Visit Afyon iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, şehrin tanıtımına katkı sağlayan dijital içerik üreticileriyle bir araya geldi.

Gastronomi, mizah, seyahat, fotoğrafçılık ve etkinlik gibi farklı alanlarda içerik üreten sosyal medya fenomenlerinin katıldığı toplantıda, Afyonkarahisar'ın dijital dünyada daha güçlü bir şekilde tanıtılması için iş birlikleri değerlendirildi.

Vali Yiğitbaşı, içerik üreticilerinin şehre olan katkılarının önemine vurgu yaparak, Afyon'un kültürel ve turistik değerlerinin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması için desteklerinin süreceğini belirtti.

Bu buluşma, Afyonkarahisar'ın sosyal medyada daha etkin tanıtılması adına önemli bir adım oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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