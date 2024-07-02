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Afyonkarahisar'da Hububat İsrafını Önlemek İçin Biçerdöver Kontrolleri Başladı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde hububat israfının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöver kontrollerine başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin ürün kaybını önlemek için kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde hububat israfının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöver kontrollerine başlandı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilerimizin yağmurda, karda, kışta, sağlıkta ve hastalıkta binbir emekle ürettiği ve her bir tanesi bizim için vazgeçilmez nitelikte olan ürünlerimizin kaybını önlemek amacıyla ilçe müdürlüğümüz teknik personellerince ilçemiz köylerinde biçerdöver kontrolleri yapılmaktadır. Başta tane kaybı ve uygun biçim olmak üzere biçerdöver operatörlerinin belgeleri, yangın söndürme ekipmanları denetlendi. Tarlada olanın, ekenin, biçenin ve mutfağında pişirerek sahip çıkanın hakkını korumak için hasat boyunca denetimlerimiz aralıksız devam ederken çiftçi bilgilendirme toplantılarıyla da çiftcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bolvadin Sandıklı Emirdağ Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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