Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Hayvancılık ve Su Ürünleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında 'Hayvancılık ve Su Ürünleri' konulu bir toplantı düzenledi. İklim değişikliği ve su azlığına karşı gıda arz güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık için suyu merkeze alan bir üretim planlaması çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde 'Hayvancılık ve Su Ürünleri' konusunda toplantı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Özkan Parlak'ın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda Hayvancılık ve Su Ürünleri değerlendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "İklim değişikliği ve su azlığından dolayı ülkemizin gıda arz güvenliğini korumak ve sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık için suyu merkeze alan bir üretim planlaması çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde yasalaşan ve 14 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazetede Yönetmeliği yayınlanan Tarımsal Üretim Planlamasının ülkemiz üreticilerime hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title