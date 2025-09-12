Haberler

Afyonkarahisar'da Hayvancılık Sektörüne Hastalıktan Ari Sertifika Dağıtımı Başladı

Afyonkarahisar'da Hayvancılık Sektörüne Hastalıktan Ari Sertifika Dağıtımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da hayvancılık sektöründe sağlık standartlarını yükseltmek amacıyla hastalıktan ari sertifikası dağıtımına başlandı. Sertifika, işletmenin sağlık standartlarına uygunluğunu ve ürünlerin güvenilirliğini garanti ediyor.

Afyonkarahisar'da hayvancılık sektörüne yönelik hastalıktan ari sertifika dağıtımına başlandı.

Gerçekleştirilen programla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hayvancılık sektöründe sağlık standartlarını yükseltmek ve hastalıktan ari işletme sayısını arttırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, İl merkezinde faaliyet gösteren bir işletme gerekli denetim ve incelemelerin ardından hastalıktan ari sertifikası (sertifika çiftliğin sağlık standartlarına uygunluğunu ve ürünlerin güvenilirliğini garanti eder) almaya hak kazandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Turne iptalinin ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

Turne iptali sonrası Manifest'in kurucusu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.