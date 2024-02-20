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Afyonkarahisar'da Hayvan Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üretici işletmeleri ziyaret ederek hayvanların aşılamasını ve küpelenmesini gerçekleştiriyor. Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele eden ekipler, yetiştiricilere bilgilendirme yapıyor ve soruları cevaplandırıyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üretici işletmeleri ziyaret ederek hem bilgilendirme yapıyor hem de hayvan hastalıklarına karşı hayvanların aşılamasını ve küpelenmesini gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele etmeye devam ediyor. Bu çerçevede şap aşılama kampanyası ve hayvanların küpelenmesi işlemleri devam ediyor. Ekipleri tarafından ziyaret edilen işletmelerde güncelleme işlemleri gerçekleştirilerek yetiştiricilerin merak ettiği soruları cevaplandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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