Afyonkarahisar'da Hastane Afet Planı Eğitimleri Tamamlandı
Afyonkarahisar ilçe hastanelerinde düzenlenen Hastane Afet Planı Uygulayıcı eğitimleri, 21 personelin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Eğitimler, teorik ve pratik uygulamalarla afet anında doğru müdahaleyi hedefledi.
Afyonkarahisar ilçe hastanelerinde Hastane Afet Planı Uygulayıcı eğitimleri başarıyla tamamlandı.
Toplamda 3 gün süren teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı, afet anında hızlı doğru ve güvenli müdahale edebilmeyi amaçlayan eğitimlere 21 personel katıldı. Afyonkarahisar UMKE biriminden 7 eğitmenin öncülüğünde uygulanan eğitimler yapılan 'Masa Başı Tatbikatı' ve 'Sertifika Töreni' ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel