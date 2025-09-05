Afyonkarahisar'da Halk Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da vatandaşların sıkıntı ve taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek, devletle bağını güçlendirmek ve toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan halk toplantılarının eylül ayı toplantısı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu. Görev süresi boyunca toplamda 28 halk gününde vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Halk günü toplantılarımız da 3 bin 289'i kadın, bin 28'i erkek olmak üzere toplamda 4 bin 317 vatandaşımızın sorun ve taleplerini dinledik. Gelen taleplerin büyük bir çoğunluğu çözüme kavuşturulmuştur. Bizlere iletilen 2 bin 735 nakdi yardım talebinin 2 bin 324'ü yani yüzde 85'i olumlu sonuçlanmıştır. İletilen diğer talep olan 816 iş talebinin 587'si yani yüzde 72'si olumlu sonuçlanmıştır. Valiliğimize sosyal yardım ve iş haricinde çeşitli konularda yapılan bin 681 talebin ise bin 227'si yani yüzde 73'ü olumlu sonuçlanmıştır. İlçelerimizde yaptığımız toplantılarda bizlere ulaşan ve taleplerini ileten vatandaşlarımızın sosyal yardım, iş ve çeşitli konulardaki 224 talebinin 171'i olumlu sonuçlanmıştır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR