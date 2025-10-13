Haberler

Afyonkarahisar'da Güvenliksiz İnşaat Çalışması Yürekleri Ağıza Getirdi

Afyonkarahisar'da inşaat halindeki bir binanın çatısında, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan çalışma esnasında işçilerin yüksekten kalas taşımaları amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, işçilerin hayati tehlikelerle dolu bir şekilde çalıştığını gösterdi.

Afyonkarahisar'da 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan çalışma, yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Güvenevler Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı bir binada yaşandı. İnşaat halindeki binanın en üst katında yapılan çatı çalışmaları esnasında işçilerin hiçbir güvenlik önlemi olmadan metrelerce yüksekte kalas taşıdıkları ve canlarını hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkardıkları anlar amatör kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde işçilerin halat ya da farklı bir güvenlik önlemi olmamasına rağmen yerden yaklaşık 20 metre yüksekte yürümeleri ve malzeme taşıdıkları anlar yürekleri ağza getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
