Afyonkarahisar'da Gübre Dağıtım ve Üretim Yerlerine Denetim

Afyonkarahisar'da gübre dağıtıcısı ve üretim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İl ve ilçe müdürlüklerimizce 'Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' çerçevesinde, çiftçilerimizin güvenilir gübreye erişimini temin etmek amacıyla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak yapılan gübre dağıtıcısı ve üretim yerlerinin denetimleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR