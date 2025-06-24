Afyonkarahisar'da Gıda Üretim ve Satışına Denetim

Afyonkarahisar'da Gıda Üretim ve Satışına Denetim
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda üretim ve satış yapan 30'a yakın işletmeyi denetledi. Ekipler, güvenilir gıda sağlamak için denetim faaliyetlerine sürekli devam edeceklerini belirtti.

Afyonkarahisar'da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı. 30'a yakın işletmenin denetlendiği faaliyetin ardından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gıda denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Marketten fırına, kasaptan üretim tesislerine kadar her noktada titizlikle kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmak ve vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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