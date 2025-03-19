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Afyonkarahisar'da Gıda İşletmelerine Hijyen Denetimi

Afyonkarahisar'da Gıda İşletmelerine Hijyen Denetimi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tabldot yemek üreten işletmelerde hijyen standartları ve üretim süreçlerini denetledi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, tabldot yemek üretimi yapan işletmelerde resmi kontrol gerçekleştirdi.

Denetim çerçevesinde, işletmelerin hijyen koşulları, üretim süreçleri ve mevzuata uygunluğu incelendi. Gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimde; ham madde girişinden son ürün aşamasına kadar üretim süreçleri detaylı olarak değerlendirildi. Özellikle personel hijyeni, ekipman temizliği ve gıdaların muhafaza koşulları kontrol edilerek işletmenin hijyen standartlarına uygunluğu denetlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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