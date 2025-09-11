Afyonkarahisar'da Gıda Güvenliği İçin Karekod Denetimleri Yapıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde karekod uygulamasına yönelik bilgilendirme amaçlı denetimler gerçekleştirildi.

İl Müdürü Özkan Parlak'ın katılımlarıyla yapılan kontrollerde, işletmelerin yeni uygulamaya uyum sağlamaları konusunda bilgilendirme yapıldı. İşletme sahiplerine karekod oluşturma, çıktı alma ve görünür alanda sergileme süreçleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılarak, tüketicilerin 'TARIMCEBİMDE' uygulaması üzerinden mobil cihazlarıyla bu karekodları okutarak en son denetim bilgilerine ulaşabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi.

Denetim sonrası açıklama yapan Parlak, "28 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde karekod uygulamasının zorunlu hale geldiğini, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya kolayca ulaşabilmesini ve işletmelerimizin bu süreçte herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmaması için bilgilendirme denetimleri yaptık. İl müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince gıda güvenilirliğini artırmaya yönelik bu tür denetim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR