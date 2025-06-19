Afyonkarahisar'da Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 50'ye yakın gıda işletmesine yönelik denetim gerçekleştirerek gıda güvenliğine dikkat çekti. Müdürlüğün açıklamasında, denetimlerin titizlikle sürdüğünü ve vatandaş sağlığının önemine vurgu yapıldı.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerin tarafından 50'ye yakın gıda işletmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kurum olarak gıda denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Marketten fırına, kasaptan üretim tesislerine kadar her noktada titizlikle kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz.

Tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmak ve vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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