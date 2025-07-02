Afyonkarahisar'da Gıda Denetimleri Hız Kesmiyor

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 30'a yakın gıda satış işletmesini denetledi. Kurum, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlere aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 30'a yakın gıda satışı yapan işletmeye yönelik denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerler ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kurum olarak gıda denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Marketten fırına, kasaptan üretim tesislerine kadar her noktada titizlikle kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz.

Tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmak ve vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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