Afyonkarahisar'da Gıda Denetimleri Artıyor

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplu tüketim yerlerine yönelik denetim yaptı.

Lokanta, restoran, kafeterya ve yemekhane gibi doğrudan tüketiciye hizmet veren 15'e yakın işletme, ekipler tarafından denetlendi. Denetimlerde ekipler hijyen şartları personelin kişisel temizliği, gıdaların uygun sıcaklıkta saklanması, ürünlerin son tüketim tarihleri, izlenebilirlik belgeleri ve işletmelerin altyapı yeterliliği gibi birçok unsur titizlikle incelendi. Şüpheli görülen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi.

Yetkililer, denetimlerin sadece planlı olarak değil, aynı zamanda vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda da yıl boyunca sürdürüleceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR