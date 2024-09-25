Afyonkarahisar'da Gıda Denetimleri Artıyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, güvenilir gıda temin edilmesi görevini titizlikle yerine getirerek, gıda ile temas eden metal esaslı malzeme üretimi yapan işletmelerde denetimlerini gerçekleştirdi.

Denetim sırasında kontrol edilen işletmeler, başta Türk Gıda Kodeksi olmak üzere yönetmeliklere uyum açısından değerlendirildi. Üretim süreçlerinin, kullanılan hammaddelerin ve nihai ürünlerin tüketici sağlığına uygunluğu önemle vurgulandı. İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Denetimlerin önemli bir parçası olan migrasyon testleri, gıda ile temas eden malzemelerin, gıdaya zararlı kimyasalların geçiş yapıp yapmadığını belirlemek amacıyla yapılıyor. Metal esaslı ürünler, gıda ile temas ettiğinde, özellikle uzun süreli depolama ya da yüksek sıcaklıkta kullanım durumlarında, belirli kimyasalların gıdaya geçme riski taşıyabilir. Bu testler, ürünlerin güvenilir olup olmadığını belirlemek ve halk sağlığını tehdit eden riskleri önlemek için büyük önem taşıyor. Üretici firmaların tüketici sağlığını tehlikeye atmadan üretim yapmalarını sağlamak amacıyla sıkı kontroller yapılmaya devam edilecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR