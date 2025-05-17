Afyonkarahisar'da Gençler İçin Veda Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Gençler İçin Veda Programı Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Diyanet Gençlik Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan gençler için bir veda programı düzenleyerek, mezunlara başarı dileklerini iletti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Diyanet Gençlik Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan gençler için "Veda Programı" düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Gençlik Koordinatörleri Ümmühan Özer ve Hasan Maraşlıoğlu, Diyanet Gençlik Sorumlusu Hasan Daş, Manevi Rehberler Gençlik Merkezi Sorumluları Mehmet Seyman ile Zennure Kavurkacı ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü İmamoğlu, konuşmasında eğitimin kişisel ve manevi gelişimdeki önemine vurgu yaparak, mezun gençlere hayatlarında başarılar diledi. Programda mezunlar, eğitim sürecinde kazandıkları tecrübeleri ve duygularını paylaşarak duygusal anlar yaşattı. Bu yıl Diyanet Gençlik Merkezi faaliyetlerine en çok katılan ve destek veren 30 öğrenciye hediye takdim edildi. Program, pasta ikramı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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