Afyonkarahisar'da Gençler için Moral Pikniği Düzenlendi

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi, sınav dönemi öncesinde gençlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla doğa ile iç içe bir piknik etkinliği düzenledi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programa İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner de katılarak gençlerle bir araya geldi ve başarı dileklerini iletti. Etkinlik kapsamında sportif oyunlar, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli ikramlar yer aldı. Gençler, yoğun sınav temposu öncesinde hem stres attı hem de sosyal bağlarını güçlendirme imkanı buldu. Programın sonunda katılımcılar, bu tür etkinliklerin kendilerini motive ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR