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Afyonkarahisar'da Gençler Halk Oyunları Bölge Müsabakaları Başladı

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Afyonkarahisar, Gençler Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Halk Oyunları Bölge Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 15 farklı ilden 300 sporcunun katıldığı organizasyon, kültürel değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor.

Afyonkarahisar, geleneksel kültürün ve sporun buluştuğu önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Gençler Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Halk Oyunları Bölge Müsabakaları Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda bugün başladı. Yarışmalar öncesinde teknik toplantı gerçekleştirildi. Müsabakaların teknik toplantısı, organizasyonun sağlıklı ve planlı şekilde yürütülmesi amacıyla yapıldı. Toplantıya Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve il dışından gelen ekip temsilcileri katıldı. Toplantıda, organizasyonun işleyişine dair teknik detaylar, sahne sıralamaları, müzik kullanımı ve jüri değerlendirme kriterleri paylaşıldı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın kültürel mirasa ve gençliğe verdiği önemi vurgulayarak, "Müsabakalara 15 farklı ilden toplam 300 sporcumuz katılım sağlıyor. Bu organizasyon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda kültürel değerlerimizin yaşatılması açısından da büyük anlam taşıyor. Gençlerimizin kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergilemesi, kültürel bağlarımızı güçlendirdiği gibi, birlik ve beraberlik duygularını da pekiştiriyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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