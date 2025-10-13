Afyonkarahisar'da Genç Kız Öğrencilere Yönelik Kahvaltı Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) öğrenim gören kız öğrencilerle kahvaltı programı düzenlendi.

Programa Uzman Vaiz Esra Çetiner, ADRM Vaizi Hacer Genç ve Gençlik Koordinatörü Ümmühan Özer katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrencilerle tanışıldı, eğitim süreçleri, gençliğin manevi değerleri ve kişisel gelişim konuları üzerine sohbet edildi. Tıp, eczacılık, fizyoterapi gibi sağlık alanlarında öğrenim gören öğrenciler, programın kendileri için motive edici ve anlamlı olduğunu belirterek teşekkürlerini ilettiler. İl vaizleri ise gençlerle bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ettiler.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR