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Afyonkarahisar'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, eğitim bürokratları ve müdürlük personeliyle bir araya gelerek geleneksel iftar programı düzenledi. Sünnetci, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Eğitim Müfettişleri Başkanı, kurum bürokratları ve müdürlük personelini bir araya getiren geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

Personele yemek dağıtımını yapan İl Müdürü Miraç Sünnetci; "Ramazan paylaşmaktır, Ramazan birleşmektir. Bizlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak sevinçlerimizi üzüntülerimizi birlikte yaşayan büyük bir aileyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birlik, beraberlik, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Mübarek Ramazan-ı Şerifin anlamına uygun olarak idrak edilmesini temenni ediyorum" dedi.

Keyifli sohbetler eşliğinde yenilen iftar yemeğinin ardından program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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