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Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Açılışa Hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Açılışa Hazırlanıyor
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Afyonkarahisar'da yeni binasında hizmet vermeye başlayan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, açılış öncesi eksikliklerin giderilmesi için Valilik tarafından denetlendi.

Afyonkarahisar'da yeni binasında hizmet vermeye başlayan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi açılış için gün sayıyor.

Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı Yatırım Programında yer alan 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi' çerçevesinde Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binasına ilişkin yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yiğitbaşı, incelemelerinde yetkilerden bilgi alarak açılış için gün sayan kütüphanenin eksikliklerinin gidirelmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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