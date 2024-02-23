Afyonkarahisar'da Fidan Satış Noktalarında Denetim Yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'da fidan satışı yapan noktalarda denetim yaparak, firmaların gerekli belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları fidan satış noktalarında denetim yaptı. Deneti sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada: "Meyve fidanı almak isteyen üreticiler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin almış fidan üretici belgesine sahip kişilerden fidanlarını temin etmesi gerekmektedir. Üreticilerimizin bahçesinde kullanılacakları fidanın, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi gerekmektedir. Bu bakımından sertifikalı fidan kullanımı büyük önem taşımaktadır" denildi. - AFYONKARAHİSAR