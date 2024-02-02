Afyonkarahisar'da Fast-Food İşletmelere Denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fast-food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 24 Ocak ile 2 Şubat 2024 tarihleri arasında kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin resmi kontrollerin yapılması talimatı verildi. Bu talimata göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından kent genelinde fast-food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimler işletmelerde kullanılan yağların kontrolü sağlandı. Toplumu sağlığını etkileyecek yağ kullanan işletmelere gerekli işlemler ve uyarılar yapıldı. - AFYONKARAHİSAR