Afyonkarahisar'da Eylül ayı Halk Toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Vatandaşların devletle bağını güçlendirmek, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek, vatandaşların sıkıntı ve taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan halk toplantıları sayesinde vatandaşlar dertlerine çözüm buluyor. Valilik B Blok toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu. Toplantı öncesi konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Halk günü toplantılarında vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü noktasında tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Vali Yiğitbaşı, toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek kendisine iletilen talep, istek ve sıkıntılarını dinledi. Sorunlara çözümler üreten Yiğitbaşı, gerekli gördüğü konularda toplantıya katılan il müdürlerine gereğinin yapılması hususunda talimat verdi. - AFYONKARAHİSAR