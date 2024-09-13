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Afyonkarahisar'da Eşofman Üretimine Devam Eden Aile

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Afyonkarahisar'da eşofman üretimini başlatan ve 4 kuşaktır tekstilcilik yapan aile, ilk üretime geçtikleri makineler ile tekstil ürünü üretimine ara ara devam ediyor. Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Selim Çelik, dedesinin öncü çalışmalarını ve aile mirasını anlattı.

Afyonkarahisar'da eşofman üretimini başlatan ve 4 kuşaktır tekstilcilik yapan aile neredeyse yarım asır önce ilk üretime geçtikleri makineler ile tekstil ürünü üretimine ara ara devam ediyor.

Afyonkarahisar'da eşofman üretimini başlatan ilk aile olan Çelik ailesi, dört kuşaktır tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Ailenin tekstil serüveni, terzilikle başlayıp, Afyonkarahisar halkına eşofmanı tanıtarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Selim Çelik, dedesi Selim Çelik'in bu alandaki öncü çalışmalarını ve aile mirasını anlattı. Selim Çelik, dedesinin Afyonkarahisar'da eşofman üretimine öncülük eden kişi olduğunu kaydederek, bu geleneğin ekonomik zorluklara rağmen geliştirici bir şekilde nasıl sürdürüldüğünü vurguladı. Dedesinin, o dönemde yaygın olmayan naylon kumaşları kullanarak eşofman üretimine başladığını ifade eden Çelik, "Dedem, Afyon'da ilk kez eşofman üretimini gerçekleştirdi. Naylon kumaşlardan üretilen bu eşofmanlar halk için büyük bir yenilikti. Sporcuların beden eğitimi derslerinde giymesi için okullara dahi üretim yapardı" dedi.

Selim Çelik, eşofmanların nasıl üretildiğine dair detayları da paylaştı. O dönemin şartlarında mevcut olan basit dikiş makineleriyle üretim yapıldığını, harflerin kumaşlardan kesilerek eşofmanların arkasına dikildiğini anlattı. Çelik, "O zamanlar transfer baskı yoktu, her şey elde yapılıyordu. Dedem bu işte büyük bir ustalık gösterdi" diyen Çelik, dedesinden kalan dikiş makinelerinin hala çalışır durumda olduğunu belirterek, "Her yıl bakımını yaptırırım. Makine hala çalışıyor ve bu bizim aile mirasımızın bir parçası" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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