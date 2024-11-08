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Afyonkarahisar'da 'Emekçi Kadınlar' Pazarı Kapılarını Açtı

Afyonkarahisar'da 'Emekçi Kadınlar' Pazarı Kapılarını Açtı
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Afyonkarahisar'da ev hanımlarının açtığı 'Emekçi Kadınlar' pazarı, el emeği ürünler ve özel hazırlanan yiyeceklerle büyük ilgi gördü. Hafta sonu da açık olacak pazarda çocuklar için de özel oyuncaklar sergilendi.

Afyonkarahisar'da çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kadınların açtığı 'Emekçi Kadınlar' pazarı büyük ilgi gördü.

Zafer Meydanı'nda açılan pazarda ev kadınları tarafından hazırlanan ürünler görücüye çıktı. Yiyecek ve içecekler ile birlikte evlerde yapılan el emeği göz nuru kıyafet ve aksesuarlar büyük ilgi gördü. Pazarda çocuklarda unutulmazken, ev kadınları tarafından yün ip ile yapılan oyuncak figürler çocuklar tarafından ilgi ile karşılandı. Pazarın hafta sonu da açık olacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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