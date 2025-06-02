Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Yakalandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 9 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, illegal yollarla ülkeye giriş yapan yabancılara ev temin eden kişiler de yakalandı.

Düzensiz göçmen operasyonunda 9 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından iki farklı adrese yapılan baskında 9 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 2 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede İscehisar ilçesinde 2 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda üzerlerinde resmi makamlarca tanzim edilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmayan ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı anlaşılan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca ülkeye illegal yollardan giren yabancı uyruklu şahıslara evlerini kiralayarak yabancıların kalmasına imkan sağlayan 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Yakalanan 9 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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