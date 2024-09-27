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Afyonkarahisar'da Dünyanın En Uzun Lokumu Rekoru Tescillendi

Afyonkarahisar'da Dünyanın En Uzun Lokumu Rekoru Tescillendi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastronomi Festivali'nde 100'e yakın usta tarafından yapılan 114.7 metrelik lokum denemesi Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Afyonkarahisar'da 100'e yakın ustanın katılımı ile yapılan 114.7 metrelik lokum denemesi başarılı olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Gastronomi Festivali'nde ilginç bir rekor denemesi yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı'da kurulan lokum tezgahında 100'e yakın usta, dünyanın en uzun lokumunu yapmak için kolları sıvadı. Yaklaşık 1 saat süren denemenin ardından Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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