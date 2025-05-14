Afyonkarahisar'da Domates Yetiştiriciliği Projesi Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da 2 milyon TL'lik yüzde 50 hibe destekli 'Domates Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi devam ediyor.

Proje ile ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, projenin bakanlığa bağlı

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İl Müdürlüğümüz tarafından Domates Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi projesi uygulanmaktadır. İlimiz merkezinde uygulanan bu proje kapsamında başvuru yapan üreticilerimize yüzde 50 hibeli domates fidesi temin edilmiştir. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 2 milyon TL olup proje kapsamında 208 bin 656 adet fide temin edilmiştir. Ayrıca proje ile domates fidesi temin edilen üreticilerimize domates güvesi (tuta absoluta) mücadelesinde kullanılan feromon tuzakların dağıtımı yapılmıştır. İl müdürlüğümüz teknik elemanlarınca üretim sezonu boyunca tuzakların takibi yapılarak etkin mücadele yapılması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR