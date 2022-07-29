Afyonkarahisar'da din görevlileri yarıştı Afyonkarahisar'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada Emirdağ Dağılgan Köyü Camii İmam Hatibi Sadettin Dinç birinci oldu. Afyonkarahisar'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada Emirdağ Dağılgan Köyü Camii İmam Hatibi Sadettin Dinç birinci oldu. 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla Afyonkarahisar Müftülüğü koordinesinde bilgi yarışması düzenlendi. Din görevlilerinin mesleki yönden kendilerini geliştirmeleri, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmeleri ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla Miftah Kur'an Kursu'nda bilgi yarışması düzenlendi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Afyonkarahisar'da din görevlileri yarıştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.