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Afyonkarahisar'da depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti

Afyonkarahisarlı berberler, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından kente gelen ve KYK Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti verdi.

Afyonkarahisarlı berberler, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından kente gelen ve KYK Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti verdi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatlarıyla Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğiyle kente gelen depremzedeler misafir edildikleri yurtlarda tıraş edildi. Ücretsiz hizmet veren Berberler ve Kuaförler Odası yönetimi ve üyelerine teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, afetzedelerin hiçbirinin kendilerine yük olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan ve Hatay'dan gelen kardeşlerimizi tıraş ediyorlar. Okullar açılıyor ona da bir hazırlık olmuş oldu. İnşallah Salı günü de hanımefendi kardeşlerimizin tıraşlarını yapacaklar. Burada şunu gördük; biz 85 milyon tek yüreğiz, tek kardeşiz. Bütün depremzede kardeşlerimizin hiçbiri bize yük değil. Sayın Valimiz buradaki tüm ihtiyaçlarımızı sağ olsun, görüyorlar. Ben Berberler ve Kuaförler Odası yönetimi ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Kahramanmaraş Karahisar Adıyaman Yerel Haberler

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