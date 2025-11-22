Haberler

Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi Toplantısı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının eksiksiz ve sorunsuz devam etmesi için proje paydaşlarıyla bir toplantı yapıldı. Üreticilerin ÇKS başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya Ziraat Odalarına yapabileceği hatırlatıldı.

Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının eksiksiz ve sorunsuz devam etmesi için bir araya proje paydaşlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "ÇKS başvuruları devam ediyor. Üreticilerimiz ÇKS başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya Ziraat Odalarına başvurarak yapabilirler. İl Müdür Yardımcımız Özgür Bayrak ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kaya merkez Ziraat Odasını ziyaret ederek, Ziraat Odası başkanı ve çalışanları ile ÇKS kayıt süreci değerlendirilerek karşılaşılan sorunlar için görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
